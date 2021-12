Em resultado divulgado na tarde da última terça-feira, dia 30 de novembro, em evento on-line transmitido e realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul galgou mais um degrau no ranking iGovTic-Jud 2021, avançando do nível “Satisfatório”, que se encontrava em 2020, para o nível “Aprimorado”. Esse resultado contribuirá para pontuação do Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2021.

O comitê de Governança de Tecnologia da Informação, presidido pelo Des. Alexandre Bastos, teve forte atuação para a evolução do nível de maturidade. Com isso, a STI chegou ao segundo maior nível do ranking, faltando apenas atingir o nível “Excelente”.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, anualmente, diagnóstico para aferir o nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento e, consequentemente, do aperfeiçoamento dos Viabilizadores de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação constantes, atualmente, na Resolução n. 370/2021 que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026.

Esse diagnóstico é obtido por meio da aplicação de questionário aos órgãos do Poder Judiciário e, como resultado da aferição, é publicado o nível de maturidade atingido pelos órgãos por meio de um índice chamado de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD).

A partir da publicação da nova ENTIC-JUD, em 28 de janeiro de 2021, novos requisitos surgiram e foi necessária a criação de outros critérios de avaliação, de nova metodologia de cálculo e de novas perguntas, resultando no iGovTIC-JUD, período de 2021 a 2026.

No final de setembro deste ano, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS recebeu o questionário de avaliação de todos os pontos relacionados, respondendo-o junto aos gestores da STI, considerando o atendimento ou não de cada um dos itens.

Agora, com a publicação do resultado, foi possível verificar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul obteve uma melhoria em sua pontuação, atingindo 65,04 pontos.

Dentre os temas que tiveram maior destaque, obtendo notas acima da média geral, cita-se: o Atendimento e Suporte ao Usuário; Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem; e Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados.

O resultado pode ser visualizado na íntegra pelo link https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32c-b42e5630092e&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&lang=pt-