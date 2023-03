Secretaria recebe visita do Ministério da Saúde para enfrentamento da Dengue e Chikungunya em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebe nesta segunda-feira (20), a visita técnica do Ministério da Saúde para discutir ações estratégicas de enfrentamento às arboviroses, em especial a Dengue e a Chikungunya, em Mato Grosso do Sul. Na agenda que segue até sexta-feira (24), os técnicos farão visita técnica ao município de Ponta Porã para acompanhar o fluxo de casos de Chikungunya na região de fronteira.

Para a secretaria-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, a presença do Ministério da Saúde representa o fortalecimento nas ações integradas entre o Estado, Município e a União. “Nós temos acompanhado de perto a evolução de casos de Dengue e Chikungunya, principalmente, na região de fronteira. Nos últimos anos, nós temos avançado muito nas ações de enfrentamento das arboviroses. Essa troca de experiência com os técnicos do Ministério da Saúde é de extrema importância pois nos ajudará a encontrar novas medidas preventivas para o enfrentamento das arboviroses em nosso Estado”.

A diretora de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, destaca que Mato Grosso do Sul está entre os estados prioritários que foram inseridos no COE das Arboviroses (Centro de Operações de Emergências de Arboviroses) justamente com objetivo de elaborar estratégias de controle e redução de casos. “A equipe vem no sentido de colaborar trazendo novas orientações e estratégias tanto para a equipe estadual como aos municípios, principalmente, os de fronteira, para que possamos conter os casos de Dengue e de Chikungunya”.

Segundo a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, a equipe técnica do Ministério da Saúde participou de uma reunião na manhã desta segunda-feira (24) na sede da SES, onde foi apresentado um quadro situacional da Dengue e da Chikungunya no Estado. “Agora à tarde, faremos visitas técnicas em alguns pontos do município de Campo Grande. Amanhã (21), a equipe seguirá para Ponta Porã onde ficarão por dois dias no município”.

No dia 23 de março, a equipe do Ministério da Saúde, juntamente com o médico infectologista André Siqueira – responsável técnico da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde – fará capacitação com equipes dos 79 municípios do Estado. Na agenda, está prevista a participação na CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que reúne os 79 secretários municipais de saúde, e a discussão sobre o Plano de Contingência do Estado e dos Municípios.