O Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), Rialino Medeiros, esteve na manhã da última terça-feira (04), no Estádio Municipal “Benedito Soares da Mota – Madrugadão” participando da apresentação do grupo de base do Três Lagoas Sport Clube e da homenagem ao atleta Thailan, que foi convocado para jogar no Criciúma, de Santa Catarina.

Juntamente com o treinador pastor Renato Ribeiro e com o diretor Donizeti Lopes, na ocasião, o secretário discursou sobre as melhorias no campo do Estádio, que estão sendo planejadas para este ano, justamente para dar melhores condições de treino e receber competições.

“Já estamos programando as melhorias nos campos de futebol do Aden e Madrugadão. Fico feliz em ver que o time está se fortalecendo e crescendo, destacando nossos atletas e representando nossa Cidade. Em nome do prefeito Angelo Guerreiro, reforço que tudo que estiver ao alcance da SEJUVEL, estaremos prontos a apoia-los”, destacou.

DE TRÊS LAGOAS PARA O BRASIL

O jovem Thailan Henrique dos Santos foi descoberto nas escolinhas de base do Município. Foi convidado pelo treinador Pastor Renato Ribeiro para jogar no TLSC, se destacando no Estadual sub-20 e sub-17. Segundo o diretor Sávio Bernardes, o talento do atleta chamou a atenção do treinador, e após um contato com a diretoria do clube catarinense, Thailan foi indicado. Após período de treino, o jovem foi aprovado e logo estará jogando pelo Criciúma na categoria sub-17.

Rialino parabenizou Thailan pela conquista e à equipe técnica pela dedicação com os atletas, enfatizando que “estas oportunidades representam um incentivo para as novas gerações, reforçando que o esporte vale a pena e transforma vidas. Três Lagoas está em festa com esta indicação. Boa sorte”.

Estiveram também presentes, o coordenador de Juventude, Walter Dias “Hulk”, e o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Jamiro Oliveira “Miro”.