O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, defendeu na manhã desta -feira (9), durante entrevista à uma radio de Campo Grande, a manutenção da gestão municipalista que alavancou o desenvolvimento das prefeituras de Mato Grosso do Sul. Na entrevista, o secretário apontou as metas mais importantes, o aprofundamento das políticas municipalistas e o dia a dia de uma secretaria que atua em todas as “posições no campo”.

SEGOV

Para Caravina, assumir a Segov, mesmo sendo eleito deputado estadual, tem razão nas possibilidades de entregas que a pasta é capaz de realizar para a população. Regionalização da saúde, estratégias de qualificação profissional compartilhadas, atendimento dos pleitos das comunidades, prefeitos e vereadores são algumas das metas estabelecidas para seu mandato, mas que podem ser concretizadas no Poder Executivo.

Segundo ele, o convite veio com misto de convocação e de muitas possibilidades de realização. “Vi a possibilidade de ajudar tanto os eleitores quanto as comunidades de forma geral em uma secretaria que trabalha diretamente com isso, entregas”, detalhou Caravina.

O eixo central de atuação da Segov, de acordo com o secretário da pasta, é a formulação dos contratos de gestão de cada secretaria e fundação. São as metas para execução derivadas diretamente do plano de governo do governador Eduardo Riedel.

O papel da Segov é formular estratégias, parcerias com as secretarias, conexão com a iniciativa privada e cobranças, para que todas essas metas se transformem em políticas públicas que melhores a realidade das diferentes comunidades do Estado. “Nosso papel é facilitar a atuação das demais secretarias finalísticas”.

Essa forma de gestão pública compartilhada será oferecida também aos municípios, explica Pedro Caravina. Contratos de Gestão com as administrações municipais serão propostos, com metas, transferência de recursos e execução por parte do Estado e contrapartidas baseadas em indicadores econômicos e sociais por parte das cidades.

PROJETOS

O secretário garante, porém, que a participação dos municípios no projeto será sempre voluntária. Para Caravina, o Estado precisa investir nos municípios, já que a capacidade de as gestões municipais aportarem recursos em grandes empreendimentos é limitada. “É lá que as pessoas moram. E são elas que precisam usufruir de pavimentação, saneamento, educação e saúde. São projetos que mudam todos os indicadores sociais”. Para além de investimentos públicos, o secretário elencou os projetos de parcerias públicos privadas estudados e viabilizados pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado, vinculado à Segov.

Entre eles estão a concessão de quatro trechos rodoviários importantes, entre Chapadão do Sul e Costa Rica no Bolsão, região que mais se industrializa no Estado, implantação e operação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaicas, concessão administrativa que gera energia limpa com compensação de créditos, atendendo tanto o Estado quanto à Sanesul e a Infovia Digital, outra parceria que já trabalha na implantação de 6.950 km de fibra ótica e disponibilizará internet gratuita, videomonitoramento em 129 praças públicas e monitoramento veicular em rodovias, atendendo 1.500 unidades administrativas, entre escolas, unidades de saúde e de segurança pública nos 79 municípios do Estado.

Ainda de acordo com Caravina, a modernização dos serviços públicos visa a desburocratização. A Secretaria Extraordinária de Transformação Digital, também ligada à Segov, irá atuar na área. Para o secretário, a desburocratização passa diretamente pela digitalização de processos na esfera pública, com segurança aliada a facilidade de acesso.