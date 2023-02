O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, acompanhando do Secretário de Estado de Saúde, Mauricio Simões, estiveram na tarde desta segunda-feira (13), no Paço Municipal de Campo Grande, reunidos com a prefeita Adriane Lopes. Durante a visita institucional, Caravina destacou as ações e parcerias do Governo do Estado e reiterou o compromisso do Governador Eduardo Riedel, com o município.

“Viemos aqui hoje em visita a prefeita da Capital, Adriane Lopes, reforçar o empenho do Governo do Estado em estabelecer ações e parcerias na área da Saúde que beneficiam a população”, disse.

Caravina destacou que o governo do Estado já é parceiro do município em diversas áreas e as parcerias fazem parte da bandeira municipalista do Governo do Estado.

“A gestão Eduardo Riedel é uma gestão municipalista, que atende os 79 municípios em suas demandas, nas mais diversas áreas, seja no transporte coletivo, na educação, saúde ou segurança. O Governo do Estado já é parceiro de Campo Grande em várias ações e vamos continuar empenhados, trabalhando para que os resultados dessas parcerias cheguem para a população”, destacou o secretário.

Também participaram do encontro a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christine Maymone, a diretora de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, a adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Rosana Leite e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.