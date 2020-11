O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Jeferson Lisbôa Gimenes, está em Mato Grosso do Sul para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e discutir a implantação de projetos estratégicos para o Estado, entre eles o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICC-R) e o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Centro-Oeste (CIISPR-CO).

Em reunião na tarde de ontem (9) com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e dirigentes das instituições de segurança do Estado, Lisbôa garantiu a continuidade da Operação Hórus em Mato Grosso do Sul e assegurou apoio federal às ações de combate ao tráfico de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços como o contrabando e o descaminho, por exemplo. “Não existe possibilidade de acabarmos com a [Operação] Hórus, pelo contrário, nós estamos solicitando verbas para ampliar essa ação em Mato Grosso do Sul”, afirma Lisbôa.

Apresentando as estruturas da segurança pública para o titular da Seopi e sua equipe, o secretário de Justiça e Segurança Pública destacou que Mato Grosso do Sul é o Estado que mais apreende drogas no país, respondendo hoje por mais da metade dos entorpecentes tirados de circulação no Brasil pelas polícias estaduais. “Só este ano nós já apreendemos mais de 660 toneladas de drogas, prestando um relevante serviço a todo o país, já que esses entorpecentes teriam como destino os grandes centros brasileiros, porém essa eficiência acaba sobrecarregando os sistemas de segurança, principalmente a parte da perícia em narcóticos”, pontuou Videira.

Para entender o trabalho que envolve o combate ao tráfico de drogas, o secretário de Operações Integradas conversou com o diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), coronel Wagner Ferreira da Silva, e com a coordenadora Geral de Perícias de Mato Grosso do Sul, Glória Setsuko Suzuki. “Hoje nós realizamos mensalmente mais de 1.500 exames em drogas, o que acaba sobrecarregando o sistema”, disse Glória, que teve a fala complementada pelo diretor do DOF: “o alto volume de veículos apreendidos com entorpecentes, além de lotar os pátios, geram problemas de segurança e de saúde, ademais a gente acaba ficando responsável por esses veículos, o ideal é que tivessem uma destinação rápida”, lembrou Wagner.

O Seopi garantiu que a questão dos veículos apreendidos será tratada no Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando buscar uma solução rápida e prometeu enviar nos próximos meses uma equipe de peritos criminais mobilizados pela Secretaria de Operações, para tentar zerar a fila de exames em drogas e veículos, principalmente nos municípios da região de fronteira. “Nós temos condições de solucionar essa questão da perícia ainda este ano”.

Comando e Controle

Após a reunião na Sejusp, a comitiva da Seopi fez uma visita ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), onde está sendo instalado o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICC-R). Com investimentos de R$ 3,5 milhões, além de integrar Mato Grosso do Sul com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICC-N), em Brasília, a estrutura será utilizada para o desenvolvimento de atividades de apoio operacional e técnico, dando suporte ao policiamento preventivo.

Conforme o diretor-geral do CIOPS, delegado Marcos Takeshita, a previsão é inaugurar o CICC-R já no primeiro semestre do ano que vem. A estrutura inclui salas de comando e controle, de gerenciamento de crises, de treinamento, apoio administrativo e de diretores. “Daqui será possível comandar operações não só em Campo Grande, mas em todos os municípios do Estado, bem como integrar Mato Grosso do Sul com as operações em nível nacional”, explica Takeshita.

Inteligência

No próximo ano Mato Grosso do Sul receberá também o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Centro-Oeste (CIISPR-CO), que irá funcionar no antigo prédio do Clube do Servidor. Acompanhados do diretor de Inteligência da Seopi, Thiago Marcantonio Ferreira, e do superintendente de Inteligência e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, delegado Antônio Carlos Mayer, os secretários de Operações Integradas e de Justiça e Segurança Pública visitaram as instalações.

O CIISPR-CO irá reunir em um mesmo local equipe formada por agentes de inteligência das forças estaduais, federais, forças armadas e de fiscalização, como Secretaria Estadual de Fazenda e Receita Federal do Brasil, para atuar de forma integrada e coordenada com foco no combate ao crime organizado, em sincronia com as demais regiões do país. “É um ponto focal estratégico para trabalhar vários temas, entre eles a rota bioceânica, tráfico e contrabando. A instalação desse Centro aqui em Mato Grosso do Sul é mérito não só da SISP, mas de todas as agências de inteligência existentes no Estado”, frisa Mayer.

Entre as principais funções do CIISPR-CO estarão a coleta, análise e disseminação de inteligência para tomadores de decisão dos estados do Centro-Oeste e demais agências de inteligência de segurança pública do país. Os agentes vão produzir conhecimentos estratégicos e terão acesso integrado de conteúdo pertencentes às bases de dados de diversas instituições.

Polícia Miliar Rodoviária

Na tarde desta terça-feira (10), a equipe da Seopi participa de uma reunião com os integrantes da Polícia Militar Rodoviária, para conhecer o trabalho de fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias estaduais