Secretário do MPI apresentará projetos para povos indígenas na próxima semana em MS

O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Eloy Terena, estará em Mato Grosso do Sul na próxima semana, quando conduzirá uma série de encontros estratégicos para atender demandas indígenas.

Entre as agendas, iniciativas voltadas para a ressocialização de presos indígenas, projetos de agroecologia e soberania alimentar, bem como o tratamento de questões territoriais e de gestão ambiental. O projeto de ressocialização, em parceria com o Ministério da Justiça, deve atender presos indígenas na região de Dourados, tendo a agroecologia e a soberania alimentar como perspectivas e oportunidades para os detentos indígenas.

Na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Eloy apresenta um projeto inovador de curso de agroecologia indígena, destinado aos povos Guarani e Kaiowá. A proposta tem por objetivo fortalecer a formação acadêmica e o conhecimento ancestral dessas comunidades, contribuindo para a valorização e preservação de suas práticas sustentáveis.

Em Campo Grande, o número dois do ministério vai instaurar um grupo de trabalho que abordará a situação do povo kinikinau. O objetivo é discutir questões territoriais e ações de proteção social para esse grupo indígena que há tempos reivindica a demarcação de seus territórios.

Eloy também tentará diálogo com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para a implantação de cursos de direito intercultural e agroecologia indígena em Aquidauana, com foco nos povos do pantanal.

A comitiva ministerial também se reunirá com lideranças Terena no município de Miranda para iniciar as tratativas de construção do plano de gestão ambiental e territorial da Terra Indígena Cachoeirinha. A reunião está agendada para sábado, dia 29, às 9 horas.

