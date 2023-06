Secretário pede ajuda para desburocratizar a saúde em Campo Grande

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu nesta quinta-feira, 29 de junho, o secretário de saúde de Campo Grande, Sandro Benites, acompanhado da secretária-adjunta, Rosana Leite.

Eles fizeram uma breve apresentação para o presidente da situação das unidades de saúde da Capital quando assumiram a pasta, mostrando o que está sendo feito e pontuando os desafios que ainda existem. “Essa é uma visita institucional para colocarmos para o presidente da Corte de Contas a nossa realidade, principalmente, a questão da estrutura física que é o nosso maior desafio.”

Sandro Benites pontuou que quando assumiu a Secretaria de saúde, havia mais de 100 medicamentos em falta, “medicamentos básicos, essenciais à vida, como anti-hipertensivos e para diabetes. Situação que, com a ajuda do TCE esperamos solucionar totalmente já a partir de agosto”.

O secretário explicou que a saúde do município precisa de recursos e também desburocratizar essas aquisições, principalmente, de itens emergenciais, como os medicamentos e alguns insumos como alimentação.

Na explanação o secretário mostrou o que está sendo feito para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde. “Quando chegamos na secretaria das 129 unidades, 68 não tinham condições de uso tanto para a população como pelos próprios profissionais da saúde. Hoje estamos entregando uma ou duas revitalizações dessas unidades por mês.”

Sandro Benites afirmou que o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, se prontificou a ajudar na solução dessas questões que acarretam em problemas para a população. “O tribunal pode nos ajudar muito na com a desburocratização de algumas dessas compras. Com o aval do TCE é possível agilizar e, dessa forma, melhorar o atendimento para quem precisa da saúde pública”.

Também participaram da reunião o assessor jurídico da Sesau, Willian Albuquerque de Andrade, o superintendente da gestão de trabalho, Eduardo Rodrigues, e integrantes da equipe técnica.