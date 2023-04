Secretário vistoria obras em Inocência e Água Clara para conferir andamento e qualidade dos serviços

Polo madeireiro de Mato Grosso do Sul, a região do Bolsão recebeu nesta segunda-feira (10) a visita do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, que percorreu as cidades de Inocência e Água Clara para acompanhar a execução de obras públicas, verificar a qualidade dos empreendimentos e alinhar novos projetos estruturantes para as duas cidades.

Em Inocência, Peluffo se reuniu com o prefeito Toninho da Cofapi e representantes da empresa chilena Arauco, que vai construir na cidade uma megafábrica de celulose. As obras começam em junho de 2024 e a operação da indústria está prevista para 2028.

Por determinação do governador Eduardo Riedel, Peluffo alinhou uma série de novas obras para a cidade, como a construção do aeroporto de Inocência e a pavimentação da MS-316, no sentido a Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, que estão em fase de projetos. O secretário ainda vistoriou investimentos em andamento, como as obras de recapeamento e reconstrução em diversas ruas da cidade e o canteiro do Lote Urbanizado – programa habitacional da Agehab (Agência de Habitação Popular) que promove a construção de moradias para quem tem renda de até R$ 4,6 mil.

“Além de visitar o pavimento que está sendo reconstruído com quase R$ 13 milhões em parceria entre Estado e prefeitura, tivemos uma reunião com a Arauco e a comunidade para discutir os investimentos futuros que a cidade vai receber. E o Estado vai estar presente. O governador Eduardo Riedel sempre diz: ‘vamos cuidar das cidades, pois é onde as pessoas vivem’. E o Toninho está de parabéns pela administração e pela parceria com os vereadores e os secretários municipais, que são dinâmicos e estão cuidando da cidade, resolvendo os problemas”, pontuou Peluffo.

Com 51 casas, o Lote Urbanizado está avançado em Inocência. O investimento da Agehab no programa é de R$ 941 mil. “Neste programa, a prefeitura faz a doação do terreno, o governo faz a base e a infraestrutura das casas e as famílias constroem as moradias. Se elas precisarem de financiamento para construir o telhado, a Agehab também faz, sem juros”, explicou o coordenador de Apoio Administrativo da Agência, Ubiratan Rebouças Chaves.

Acompanhado da equipe da Arauco e de técnicos da Prefeitura Municipal e da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística)/Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Peluffo visitou terreno onde a empresa chilena vai construir a Vila Arauco, um condomínio residencial para os funcionários da fábrica, e o local onde passará uma das duas vias perimetrais da cidade.