A tomada de decisão do Governo do Estado de criar uma força-tarefa para combater os focos de calor no Pantanal de Corumbá foi oportuna e necessária, e os resultados vem mostrando sua efetividade e superando os obstáculos naturais da região para alcançar o controle dos incêndios. A avaliação foi feita pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, ao acompanhar a Operação Pantanal II, na amanhã desta terça-feira (28), juntamente com o titular da Semagro, Jaime Verruck.

“Queremos agradecer aos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), general Fernando Azevedo (Defesa) e Tereza Cristina (Agricultura) pela pronta disponibilidade de uma logística que tem sido fundamental para combatermos os focos de calor com avanços significativos e respostas rápidas à sociedade”, disse Riedel.