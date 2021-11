Campo Grande (MS) – Os gestores de 17 unidades escolares e 6 extensões que fazem parte da Coordenadoria Regional de Educação de Paranaíba (CRE-10), participaram, na manhã desta terça-feira (23.11), da reunião técnico-pedagógica da 5ª edição da Teia da Educação 2021 – “Gestão Colaborativa, Educação Presente”, promovida pela Secretaria de Estado de Educação.

Após encontros em Aquidauana, Campo Grande (metropolitana), Dourados, Coxim e Ponta Porã, Jardim, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina, a Teia da Educação 2021, foi realizada com gestores da CRE-10, sede Paranaíba, responsável por 11,3 mil estudantes atendidos nas instituições da Rede Estadual de Ensino localizadas na região.

Dos estudantes matriculados na jurisdição da CRE-10, cerca de 850 discentes estão inseridos no ensino em tempo integral, através do Programa “Escola da Autoria”, em 6 unidades, EE Frei Garibaldi (Ap. do Taboado), EE Hermelina Leal (Cassilândia), EE Rui Barbosa (Cassilândia), CEEP Arlindo Neckel (Chapadão do Sul), EE dr. Ermírio Leal (Paranaíba), EE Wladislau Gomes (Paranaíba). Em 2022, a oferta do Programa “Escola da Autoria”, contará com mais 02 unidades escolares, EE Augusto Krug (Chapadão do Sul), EE Aracilda da Costa (Paranaíba).

A Coordenadoria Regional de Educação de Paranaíba é gerida pela professora Maria Aparecida Eufrásia da Silva (Cidinha) e coordenador adjunto Fernando Henrique Cassiano, são 06 municípios, Chapadão do Sul (3 escolas e 2 extensões), Aparecida do Taboado (3 escolas), Cassilândia (3 escolas e 2 extensões), Inocência (2 escolas e 2 extensões), Paranaíba (5 escolas e 2 extensões), Paraíso das Águas (1 escola).

A coordenadora da CRE-10 Maria Aparecida explanou aos gestores jurisdicionados a importância de ter na reunião técnico-pedagógica com a presença da secretária de Estado de Educação, “nos sentimos confiantes e realizados em ter uma secretária que faz a diferença na educação de MS e do Brasil. Sinta-se acolhida, Paranaíba a recebe de braços abertos, a secretária que mais veio ao município, marca de sua gestão, no início havia apenas uma escola em tempo integral, hoje nossa região terá, em 2022, 9 escolas ofertando educação em tempo integral. Agradecimento especial aos nossos gestores pela responsabilidade da gestão escolar, por trabalhar e manter a aprendizagem de nossos estudantes, juntamente com esta equipe afinada da SED”, enfatiza Cidinha. Para mais informações acesse https://www.sed.ms.gov.br