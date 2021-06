As visitas a investidores para instalação de novos empreendimentos no Município continuam pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT). De acordo com o secretário, Toniel Fernandes, somente em maio 4 cidades foram visitadas para apresentar Três Lagoas a diferentes investidores. “Estamos pensando com estas visitas a longo prazo, já nos preparando para o fortalecimento econômico, visto que a nossa Cidade não parou nestes últimos meses, mesmo com a pandemia”, disse.

Ainda segundo o secretário, “buscamos novos empreendimentos para o Município pensando não só na ampliação da economia, mas em novos postos de trabalho para a nossa população. Três Lagoas está pronta para receber estes investidores já que é servida de incentivos, principalmente comodato em doação de áreas”, explicou.