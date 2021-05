O prazo para o Microempreendedor Individual (MEI) entregar a Declaração Anual de Rendimentos do MEI (DASN-SIMEI) acaba na próxima segunda-feira (31), e ainda há tempo de fazer a declaração com ajuda dos técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc). As Salas do Empreendedor instaladas nas quatro Incubadoras Municipais, localizadas nos bairros Santa Emília, Mario Covas, Zé Pereira e Estrela Dalva estão realizando atendimento aos microempreendedores gratuitamente.

O microempreendedor que não entregar a declaração no prazo terá que pagar multa de R$ 50 ou de 2% sobre os tributos decorrentes das informações prestadas na DASN. O MEI deverá informar para a Receita Federal o total de sua receita bruta anual, auferida no ano anterior, ou seja, tudo que foi apurado com a venda de mercadorias ou na prestação de serviços, com a emissão de nota fiscal, ou não (só para lembrar que quando se trata de venda ou prestação de serviços para outra empresa o MEI é obrigado a emitir nota fiscal).

Basta somar todos os valores que estão no “Relatório Mensal de Receitas Brutas”, referente a cada mês. Isso facilitará muito na hora de fazer a Declaração Anual do Microempreendedor Individual.

O taxista Pedro Fernando foi um dos microempreendedores a usar o serviço de atendimento na Sala do Empreendedor na Incubadora Estrela Dalva (Tecnologia). “Fui muito bem atendido na incubadora para fazer minha declaração anual. Sempre que preciso do atendimento naquele local, a equipe está disposta a atender com boa vontade. O serviço prestado pela Prefeitura, por meio da Sedesc, é muito importante para os microempreendedores, pessoas que estão sempre em busca de melhoria no mercado de trabalho”.

As Salas do Empreendedor localizadas nas Incubadoras Municipais são uma ação integrante do programa de gestão produzido pela Prefeitura Municipal, em parceria com diversas unidades governamentais e não governamentais, com objetivo de otimizar processos para micro e pequenos empresários de Campo Grande.

SERVIÇO

O atendimento nas incubadoras é realizado das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

Incubadora Municipal Norman Edward Hanson – Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251 – Jardim Santa Emília

Incubadora Municipal Mario Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Res. Mario Covas

Incubadora Municipal Zé Pereira – Rua Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira

Incubadora Municipal Francisco Giordano Neto – Marques de Leão, 1214 – Estrela Dalva