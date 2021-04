Com expectativa de atender cerca de 1.200 microempreendedores, a Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia) oferece até dia 31 de abril atendimento aos empreendedores que buscam apoio para fazer a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN – SIMEI). O atendimento nas incubadoras é realizado das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira nas incubadoras localizadas nos bairros Santa Emília, Mário Covas, Zé Pereira e Estrela Dalva.

O artesão Rillis Jorge de Queiroz Makimoto foi um dos empreendedores atendidos na Incubadora Tecnológica para fazer a Declaração de Faturamento. “Fui atendido rapidamente e com uma qualidade muito boa, por isso recomendo esse trabalho aos MEIs”, afirma o artesão. “Esse é um serviço que nos atende muito bem e rápido. Em menos de 3 minutos fiz minha declaração”, completou Rillis Makimoto.

O Microempreendedor Individual deve declarar o valor total de todas suas vendas de mercadorias e prestação de serviços sem deduzir nenhuma despesa (faturamento bruto), relativos ao ano anterior. Prazo final para entrega da declaração é 31 de maio. Entregar a declaração após essa data terá multa que gira de R$ 27,00 à R$ 35,00. Essa é uma das obrigações e responsabilidades que o MEI deve apresentar anualmente.

Rafael Belard, micro empresário no ramo de barbearia destaca o atendimento de excelência que recebeu na Sala do Empreendedor. “Achei muito bom o serviço, bem dinâmico, foi de grande ajuda. Antes eu fazia sozinho, mas era muito demorado”, afirma Rafael. Ele comenta ainda que já indicou a Sala do Empreendedor a outros MEIs. “Vou continuar indicando o atendimento na Incubadora porque é rápido e de excelente qualidade”, completa o microempreendedor.

Saiba mais em http://www.campogrande.ms.gov.br