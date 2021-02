A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) reforçou a parceria com Cotolengo Sul-Mato-Grossense, selecionado por meio do Chamamento Público de 2019, para a demanda de execução dos serviços de alta complexidade de residência inclusiva na Capital. A assinatura do termo de compromisso, nesta semana, garante recursos para execução dos serviços até 2022.

Na parceria estabelecida a instituição presta serviço voltado para proteção integral de jovens e adultos com deficiência, entre 18 e 59 anos, desenvolvida por equipe multidisciplinar da própria instituição. O atendimento alcança também pessoas de pequenos municípios que não possuam unidades de acolhimento institucional.

Representando o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, padre Valdeci Marcolino assinou o termo de colaboração como representante da entidade, ao lado da titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre e do secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid.

Cotolengo

Fundada em 1996 em Campo Grande, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense atende crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave ou sequelas neurológicas, vindas de famílias carentes. Atualmente, pouco mais de 150 meninos e meninas com idade superior a 30 anos recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, assistência social entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida.