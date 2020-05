Com o isolamento social e as mudanças causadas pelo COVID-19, os estabelecimentos do mercado pet tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Algumas das principais mudanças foram: investimento nas entregas por delivery, atendimento por vídeo, lojas virtuais e vendas diretas por WhatsApp. Considerado em diversos locais como serviço essencial em meio à pandemia, o setor sentiu menos a crise causada pelo coronavírus, com expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) de se manter estável em 2020.