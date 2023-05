Segue o líder! Botafogo domina Corinthians e retoma a liderança do Brasileirão

O Botafogo venceu mais uma no Brasileirão. O clube carioca bateu o Corinthians, no Engenhão, por 3 a 0 e retomou a liderança do campeonato. Tiquinho Soares, duas vezes, e Eduardo marcaram os gols da Estrela Solitária.

Foi a quinta vitória do Fogão em cinco rodadas: 100% de aproveitamento. O time chega aos 15 pontos e tem dois de vantagem em relação ao Palmeiras, vice-líder. O Corinthians, que ainda não venceu com Luxemburgo, estaciona nos quatro pontos e fica próximo da zona de rebaixamento.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. Às 16h, o Corinthians encara o São Paulo na Neo Química Arena. O líder Botafogo, por sua vez, visita o Goiás, às 18h30, na Serrinha.

Botafogo ‘bem da cabeça’

A liderança provisória do Palmeiras não teve qualquer impacto no time de Luís Castro, que iniciou o jogo dentro de suas características. O Corinthians apostou nas bolas longas para Yuri Alberto, Roger Guédes e Adson, mas a defesa do Botafogo, bem postada, minimizou os riscos e deixou Lucas Perri com a vida tranquila ao longo do primeiro tempo. Com a bola, o Glorioso teve a paciência necessária.

Gabriel Pires, Eduardo, Marlon Freitas e companhia rodaram a bola até acionarem Victor Sá e Júnior Santos. Com a confiança em alta, os dois deram muito trabalho aos marcadores.

É DO BOTAFOGO! 🔥🚀 Cuesta finalizou na trave, Tiquinho tava ligado e foi no rebote conferir pra alegria da torcida alvinegra. VAAAAAAAAAAAAAMOS, GLORIOSO! #VouTeApoiarAtéOFinal 📹 @canalpremiere pic.twitter.com/LQCVPSFaMW — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 11, 2023

Foi em um lance de Victor Sá que surgiu o escanteio cobrado por Marçal, aos 12. Cuesta acertou o travessão e, no rebote, Tiquinho Soares só tocou para o gol vazio. Botafogo na frente e novamente no primeiro lugar da tabela.

Corinthians sem resposta

Neste cenário, a primeira intervenção de Lucas Perri veio aos 36 minutos. O Corinthians mais uma vez buscou a transição rápida para o ataque, com a bola chegando até Yuri Alberto na entrada da área. A finalização, sem tanta força e no meio, não exigiu esforço do camisa 1. E foi só isso antes do intervalo.

O Botafogo ainda finalizou outras três vezes no primeiro tempo, mas não foi feliz. O goleiro Cássio fez duas defesas e Júnior Santos, que levantou a torcida ao dar chapéu e pedalada para cima de Fábio Santos, desperdiçou a melhor oportunidade, já nos acréscimos, chutando por cima da meta corintiana.

A armadilha de Luís Castro

A necessidade de buscar o resultado não dava outra alternativa ao Corinthians, que passou a ocupar o campo ofensivo na volta para o segundo tempo. Roger Guédes passou a ser bastante acionado e, por mais que a bola rondasse a área do Botafogo, tanto pelo chão quanto pelo alto, não houve chance clara para o time de Vanderlei Luxemburgo empatar. E a armadilha de Luís Castro já estava armada.

Aos 16, o Botafogo encaixou o contra-ataque que procurava. Júnior Santos foi lançado por Gabriel Pires e só parou quando foi derrubado por Cássio. O pênalti foi bem cobrado por Tiquinho Soares, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com cinco gols, sem chances para: 2 a 0 no Nilton Santos!

A festa alvinegra ficou completa aos 35 minutos do segundo tempo. Em mais um contra-ataque, a bola passou pelos pés de Tchê Tchê e Segovia até chegar a Eduardo, que finalizou no cantinho: 3 a 0.

POR MÚSICA! De pé em pé, até Eduardo concluir para marcar um golaço no Nilton Santos! 🚀🔥 #VamosBOTAFOGO 📹 @canalpremiere pic.twitter.com/vmb9TOGqPM — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 12, 2023

Restou apenas a Botafogo e Corinthians esperarem o apito final ao som de “olé” da torcida mandante. O Botafogo, com 100% de aproveitamento é o líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro.

Botafogo 3 x 0 Corinthians

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido; Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Gabriel Pires (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos (Luís Henrique), Victor Sá (Matías Segovia) e Tiquinho Soares (Janderson).Técnico: Luís Castro.

Corinthians: Cássio; Fagner, Murillo, Gil e Fábio Santos (Bruno Méndez); Roni, Maycon (Chrystian Barletta) e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols: Tiquinho Soares (12’/1ºT e 18’/2ºT) e Eduardo (35’/2ºT), do Botafogo.

Cartão amarelo: Cuesta, do Botafogo; Fábio Santos e Gil, do Corinthians

Público: 20.504 pagantes / 22.388 presentes

Renda: R$ 1.189.130,00

Motivo: Jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 11 de maio de 2023, às 19h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschillia (Fifa/PR) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Árbitro de vídeo: Igor Benevenuto (Fifa/MG)