Segue o líder! Botafogo pode perder para Goiás e manter liderança no Brasileiro

O Botafogo tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos, o time ficará na liderança do Brasileirão, não importa o que aconteça na partida contra o Goiás, na Serrinha, neste domingo (15).

Para isso, o time da estrela solitária pode agradecer ao Palmeiras que, neste sábado (13), empatou em casa com o Red Bull Bragantino e não passou dos 14 pontos. NO G-4, Fluminense e Atlético-MG venceram no sábado e não tem saldo para alcançar o líder.

O Fogão venceu 5 partidas e igualou o São Paulo, de 2011, com o melhor começo de competição. Se vencer em Goiás, entrará para a história como time com melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos.

Luís Castro terá, pelo menos, cinco desfalques por lesão, ausência de Matheus Nascimento, que está na Seleção sub-20, e Victor Cuesta, que cumpre suspensão. Por isso, um possível Botafogo pode ser: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Luis Segovia e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo ; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Goiás e Botafogo jogam neste domingo(14), às 18h30 no Hailé Pinheiro, pela 6º rodada do Campeonato Brasileiro.

Fogão muito bem recebido em Goiânia para o jogo deste domingo. 🫶🏾🔥 #VouTeApoiarAtéOFinal 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/xxJpAZUW9j — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 13, 2023