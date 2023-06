Segue o líder: Botafogo vence Palmeiras e dispara no Brasileirão

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, neste domingo (25), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Tiquinho Soares, enquanto Raphael Veiga perdeu pênalti.

O time carioca abriu sete pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, enquanto o Palmeiras cai para 3º, agora a oito pontos do líder. O Palmeiras tinha uma invencibilidade de 31 jogos no Allianz Parque até essa partida.

O Palmeiras enfrenta o Bolívar na quinta-feira (29), pela Copa Libertadores. O Botafogo joga no mesmo dia, pela Sul-Americana, contra o Magallanes.

Palmeiras teve mais posse de bola no primeiro tempo, além de ter subido ao ataque com mais intensidade. Faltou ao time conseguir chutar a gola, embora Gustavo Gómez tenha marcado. O lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento.

O Botafogo soube se fechar e aproveitou uma de suas poucas chances. O time contou com a estrela de Tiquinho Soares para abrir o placar.

Na segunda etapa, o jogo foi mais aberto paras duas equipes. O Botafogo teve pelo menos duas grandes chances de marcar em contra ataques. O Palmeiras tentou pressionar mas sem nenhuma grande defesa do goleiro adversário.Na melhor chance para o empate, Veiga chutou um pênalti para fora.

Lances importantes

0x1. Após cobrança de falta, a zaga do Palmeiras tentou afastar a bola, mas ela sobrou no pé de Tiquinho Soares. Ele driblou Zé Rafael e bateu de canhota, sem chances para Weverton, para abrir o placar.

Lucas Perri saiu mal em cruzamento de Zé Rafael e Gustavo Gómez cabeceou para a rede. A arbitragem assinalou o gol, mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado.

Segovia disparou em direção ao gol e passou para Victor Sá, que dominou na entrada da área praticamente sozinho. Ele bateu colocado, mas passou à esquerda da trave defendida por Weverton.

Artur fez bom cruzamento para Rony, mas ele não alcançou a bola. Lucas Perri mandou para escanteio.

Luan jogou para o meio da área e Flaco López foi derrubado por Di Plácido antes de a bola chegar. A arbitragem assinalou pênalti na hora. O VAR confirmou em seguida. Raphael Veiga bateu com força, no canto direito de Lucas Perri, mas tirou demais.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO