Segue para sanção da prefeita Adriane Lopes o projeto de lei 10.532/22 que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Municipais de Campo Grande. O PL foi aprovado em segunda votação e discussão na sessão de hoje da Câmara Municipal de Campo Grande.

“Atuo como instrutor do Senai há muitos anos e já auxiliei na formação de muitos jovens, porém muitas vezes falta informações para eles sobre programas de capacitação e como conquistar o primeiro emprego. Esse projeto visa facilitar essas informações, levando para o ambiente escolar palestras formativas e realização de feiras de empregos e oportunidades de trabalho”, comentou Guerreiro.

De acordo com sua justificativa, o projeto tem a pretensão de oferecer aos alunos, em fase de conclusão do ensino fundamental, informações acerca dos programas de aprendizagem, elucidando aos jovens a possibilidade de estudar e trabalhar, com a devida remuneração, ao mesmo tempo em que efetivam sua formação na profissão para a qual estão se capacitando.

Após ser sancionado pelo executivo municipal fica instituída a “Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego” a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de Outubro.