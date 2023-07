Seguem abertas inscrições para Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública

Com a prorrogação do prazo para 8 de agosto, seguem abertas as inscrições para o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, que em 2023 chega na 13° edição. O objetivo é oportunizar a participação de mais servidores estaduais nesta iniciativa que apresenta oportunidades de eficiência para administração estadual.

Promovida pela SAD (Secretaria de Administração) e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), a premiação é dividida em duas modalidades (Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis) e quatro eixos temáticos (Gestão, Social, Infraestrutura e Econômico e Ambiental).

O concurso oferece uma premiação de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

“Todos os anos recebemos projetos originais e de grande relevância, sendo que a maioria tem grande aplicabilidade e já nos mostra resultados efetivos. Por isso, decidimos ampliar o prazo para que mais servidores pudessem estruturar suas propostas e concorrer”, explica o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti.

As inscrições ocorrem até o dia 08 de agosto de 2023, por meio do site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br.

Elci Holsback, SAD

Fotos: Edemir Rodrigues/Arquivo