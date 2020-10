Será realizada neste sábado (31) a prova discursiva do 32º Concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O edital de convocação para a segunda etapa de provas do 32º Concurso, com a relação dos candidatos convocados para essa fase, foi publicado no Diário da Justiça do dia 2 de outubro.

De acordo com o edital, as provas serão no prédio da Uniderp – Universidade Anhanguera. Importante lembrar que, em decorrência da necessidade de implementação de medidas para o enfrentamento do coronavírus, as provas marcadas para maio foram suspensas e o novo edital retoma o cronograma de avaliações.

Assim, no dia 31 de outubro será realizada a prova discursiva, com abertura dos portões às 13 horas, fechamento às 14 horas e tempo de duração de 5 horas. No dia seguinte, 1º de novembro, no período matutino, será realizada a prova de sentença cível, enquanto no dia 2 de novembro será a vez dos candidatos se submeterem à prova de sentença criminal. Nas duas provas de sentença o portão será aberto às 8 horas e fechado às 9 horas, devendo os candidatos permanecerem por, no mínimo, três horas na sala.

Além de todas as normas usuais de realização de provas a que estão habituados os candidatos, novas regras foram impostas devido aos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Deste modo, o ingresso e permanência no prédio onde será realizada a prova só poderá ocorrer mediante o uso de máscara individual de proteção.

Será permitida a utilização de escudo facial, porém, com uso simultâneo da máscara. A retirada do item de proteção só será permitida com autorização do fiscal e para casos específicos, como ingestão de água ou alimento e substituição pelo tempo de uso prolongado. Na entrada será aferida a temperatura dos candidatos e os que apresentarem valor superior a 37,8º C serão convidados a realizar a prova em sala separada dos demais e a buscar assistência médica logo após o certame.

Os candidatos que desrespeitarem as regras bem como a qualquer outra norma sanitária de prevenção serão retirados do local de provas e excluídos do concurso público.

Confira a íntegra do edital no arquivo anexo.

