As obras de recapeamento projetadas no Reviva Campo Grande, para o microcentro de Campo Grande, foram iniciadas nesta segunda-feira (7) pela Rua José Antônio, que será revitalizada para se tornar um corredor gastronômico. O serviço começou na esquina com a Rua Amazonas e, nesta fase, se estenderá até a Rua Abrão Júlio Rahe.

Enquanto durarem as obras na José Antônio, o trânsito sofrerá interdições, inicialmente entre as ruas Amazonas e Pernambuco. A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) definiu rotas alternativas para os veículos que circulam por lá. Quem está na José Antônio e quer ir em direção à Avenida Mato Grosso, deve descer pela Rua Amazonas, entrar na Pedro Celestino para chegar ao seu destino. Quem está na São Paulo (como o cruzamento com a José Antônio está interditado) deve pegar a Rua Pernambuco e subir até a Rua Bahia. O cruzamento da José Antônio com a Pernambuco não está fechado.

Na Rua José Antônio serão 2,5 km de recapeamento, abrangendo o trecho desde a Amazonas até a confluência com a Rua Rodolfo José Pinho. A partir da esquina com a Rua Abrão Júlio Rahe estão programadas intervenções para transformar a via num corredor gastronômico. O projeto contempla readequação das calçadas.

A Requalificação da José Antônio prevê ainda instalação de mobiliário urbano, lâmpadas de led, paisagismo, câmeras de videomonitoramento, acessibilidade e alargamento das esquinas (que foi apontado no urbanismo tático feito no final do ano passado e início desse ano). Serão criadas áreas de descanso para o pedestre, alargamento do raio de curvatura das esquinas, proporcionando maior segurança aos pedestres nas travessias e redução da velocidade dos veículos nas conversões.