Segunda pesquisa registrada para as eleições 2024 em Nova Andradina

Por encomenda do site Diário MS News e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-03530/2024, o Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou, no período de 16 a 20 de julho deste ano, junto a 500 moradores de Nova Andradina (MS) com 16 anos ou mais de idade, a segunda pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura Municipal nas eleições de 2024, tendo intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,3% para mais ou para menos.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, a ex-deputada estadual Dione Hashioka lidera com 25,8% das intenções de votos, seguida pelo Dr. Leandro Fedossi, com 15,8%.

Depois aparecem Hernandes Ortiz, com 7%, o deputado estadual Roberto Hashioka, com 5,6%, Milton Sena, com 1,8%, Arion, com 1,4%. Além disso, 1% dos entrevistados apontaram outros nomes, e 41,6% não sabem ou não responderam.

Estimulada 1

No levantamento estimulado, o Instituto Ranking Brasil Inteligência fez três cenários, sendo que no primeiro cenário a ex-deputada Dione Hashioka continua na frente, com 38,8%, seguida pelo Dr. Leandro Fedossi, com 25%.

Depois aparecem Hernandes Ortiz, com 10,6%, Milton Sena, com 2,4% e Marcos Dan, com 1,2%, sendo que na anterior o percentual foi 3,3%. Além disso, 22% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 24,2%.

Estimulada 2

Já no segundo cenário, Dione Hashioka mantém a liderança, com 51%, enquanto o Dr. Leandro Fedossi aparece em 2º lugar, com 25%, e, em 3º, surge Marcos Dan, com 4%. Além disso, 20% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Estimulada 3

No terceiro e último cenário, Dione Hashioka ainda está na frente, com 58%, enquanto Hernandes Ortiz vem em seguida, com 20%, e, depois, aparece Milton Sena, com 4%. Além disso, 18% não sabem ou não responderam.

Rejeição estimulada

No quesito rejeição estimulada, Marcos Dan lidera, com 25%, seguido por Milton Sena, com 20%, , Hernandes Ortiz, com 9%, Dione Hashioka, com 7%, e Dr. Leandro Fedossi, com 6%. Além disso, 33% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Vereadores espontânea

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também fez o lançamento espontâneo para vereadores de Nova Andradina para saber a intenção de votos e o maior percentual é de Marcão da Barbearia, com 3%, seguido por Cido Pantanal, com 2,4%, William Moraes, com 2,2%, Gabriela, com 2%, Kemuel, com 1,8%, Arion, com 1,6%, Wilson Almeida, com 1,4%, e Alemão da Semente e Ceará e empatados com 1,2% cada um.

Depois aparecem empatados com 1% cada um Luciano e Valmira, enquanto empatados com 0,8% cada um estão Andrade Junior, Antonio Vaz e Augusto. Já empatados com 0,6% cada um temos Cida do Zé do Bugre, Deildo e Dr. Sandro, enquanto empatados com 0,4% cada um aparecem Fábio Zanata, Robertinho, Márcia Lobo, Benedito e Célia Dan.

Por último, empatados com 0,2% cada um, temos Jair, Melissa, Miltinho, Nivaldo, Pastora Ju, Pipi e Vânia Silva, sendo que 73,6% dos entrevistados não sabem ou não quiseram responder.

Avaliação prefeito

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou a gestão do prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, e para 38% dos entrevistados é ruim ou péssima, sendo que na pesquisa anterior o percentual foi 32,2%, enquanto para 29% é regular, sendo que na anterior o percentual foi 27%, e boa ou ótima para 28%, sendo que na anterior o percentual foi 35%. Além disso, 5% não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 4,8%.

Avaliação Câmara

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou a Câmara Municipal de Nova Andradina e 36,2% falaram que é ruim ou péssima, 25% disseram que é boa ou ótima, 24% opinaram que é regular e 14,8% não sabem ou não responderam.

Governador Riedel

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou que o governador Eduardo Riedel (PSDB) no município é considerado bom ou ótimo para 50% dos entrevistados, enquanto 32% disseram que é regular, e 10% falaram que é ruim ou péssimo. Além disso, 8% não sabem ou não responderam, sendo.

Presidente Lula

Com relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 45% dos entrevistados falaram que é ruim ou péssimo, enquanto 26% disseram que é regular, e 25% opinaram que é bom ou ótimo. Além disso, 4% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Maiores Problemas de Nova Andradina

RANKING BRASIL INTELIGÊNCIA

WhatsApp: (67) 99968-0055/(67) 999623334

E-mail: rankingpesquisa@gmail.com

www.rankingpesquisa.com.br

Ouça a Rede de rádios do grupo Ranking:

– Rádio Bioceânica FM 102.3 – Caracol

– Rádio Nossa FM 96.7 – Caarapó

– Rádio Nossa FM 90.9 – Camapuã