Segundo Festival Hamburgueiros do MS promete diversidade de sabores e inovações gastronômicas

Prepare-se para uma experiência gastronômica única no Segundo Festival Hamburgueiros do MS, que agitará o estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal entre os dias 30 e 31 de maio, 1 e 2 de junho, das 17h às 23h. O evento reunirá 35 hamburguerias que oferecerão uma impressionante variedade de hambúrgueres, cada uma trazendo sua própria interpretação e criatividade para os pratos. Com opções que variam de smashburgers a hambúrgueres altos, os visitantes certamente encontrarão algo para agradar todos os paladares.

Um dos destaques do festival será a releitura da tradicional maionese japonesa Kewpie, apresentada pela hamburgueria 7burg. Conhecida por seu sabor único e alto valor nutritivo, a maionese Kewpie foi produzida pela primeira vez no Japão em 1925. Feita com uma técnica especial que utiliza quase o dobro de gemas em sua composição, ela resulta em uma textura rica e um sabor distinto que será incorporado em diversos lanches durante o evento.

Os visitantes poderão se deliciar com criações como o Toro Cremoso, apresentado pela hamburgueria El Toro. Este sanduíche é composto por pão de parmesão e orégano, um hambúrguer de 140g grelhado, Catupiry original, bacon caramelizado, tomate cereja confitado e alho crocante. Para quem gosta de hot-dogs, o Sabor de Mãe traz uma versão de 23cm que promete surpreender: pão especial, salsicha, creme de bacon, muçarela e bacon frito compõem essa iguaria.

Além das delícias gastronômicas, o festival contará com uma competição entre os smashburgers, onde as hamburguerias participantes disputarão o título de melhor smashburger do evento. Este formato de hambúrguer, caracterizado por seu preparo rápido e crosta crocante, será avaliado por um júri que levará em conta sabor, criatividade e apresentação.

O festival não se limita apenas aos hambúrgueres. Os visitantes poderão desfrutar de gelatos artesanais, uma área kids para os pequenos se divertirem, e uma programação musical variada que garantirá entretenimento para toda a família. Com tantas opções e atividades, o Segundo Festival Hamburgueiros do MS é uma excelente oportunidade para os amantes de hambúrguer explorarem novos sabores e se divertirem em um ambiente animado e familiar. Não perca essa celebração da diversidade gastronômica e venha conferir de perto todas as delícias que os expositores têm a oferecer.