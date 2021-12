Acontece nesta terça-feira (28) o segundo sorteio da campanha “Não vacile, vacine!”, que busca incentivar a população que está com a vacina em atraso a se imunizar. A iniciativa é promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do Ministério Público Estadual (MPMS).

No último dia 21 aconteceu o primeiro sorteio da campanha, onde os contemplados ganharam desde vales-compra de R$ 1 mil uma moto 0 km. Os sorteios acontecerão uma vez por semana durante um mês. A premiação total é de quatro motos e R$40 mil em vales-compra.

Conforme o regulamento, poderão participar do sorteio pessoas que tomarem a 1ª e 2ª dose das vacinas contra a Covid-19 em Campo Grande, de 16 de dezembro de 2021 até o dia 10 de janeiro de 2022.

Todos os pontos de vacinação do Município estarão participando do sorteio, seguindo o calendário de vacinação informado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Pessoas vacinadas com a dose de reforço não serão contempladas.

Os sorteios e premiações são exclusivos para Campo Grande e serão realizados de maneira eletrônica. Os próximos sorteios estão previstos para os 04/01/2022 e 11/01/2022.

A divulgação dos vencedores acontecerá pelos canais de comunicação do Sistema Fiems e da Sesau. Os contemplados serão contatados por telefone, e-mail ou qualquer outro canal de comunicação cadastrado, no prazo máximo de três dias uteis após o sorteio.

No ato do recebimento do prêmio, o contemplado deverá apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e o comprovante de vacinação, bem como assinar o termo de entrega do prêmio.

O contemplado que em 60 dias, após o contato da Sesau, não reclamar pelo seu prêmio será desclassificado e o prêmio será destinado a uma entidade carente de indicação do Ministério Público Estadual (MPE).

O contemplado que não preencher os requisitos do presente regulamento será automaticamente excluído. O regulamento completo está disponível para consulta no site da Fiems.

Em Campo Grande, aproximadamente 29 mil pessoas ainda não tomaram nenhuma dose e outras 75,3 mil estão com a segunda dose em atraso. O Município mantém mais de 40 locais abertos diariamente para vacinação e ainda tem adotado estratégias como as ações itinerantes para atrair e facilitar o acesso da população