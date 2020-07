As duas últimas partidas da fase classificatória aconteceram ontem à noite. O Vasco da Gama derrotou o Madureira por 1 a 0, com gol de Germán Cano, mas foi prejudicado porque o Volta Redonda também venceu e tirou o time cruzmaltino da semifinal do 2º turno (Taça Rio). O Voltaço derrotou o Resende por 2 a 1. Diante das combinações de resultados, no Grupo B, se classificaram para a semifinal o Fluminense em primeiro lugar e o Volta Redonda ficou com a segunda colocação.

Fluminense e Volta Redonda se juntam às semifinais da Taça Rio ao Flamengo e Botafogo, que já tinham se classificado ontem (1). As semifinais terá os seguintes confrontos: Flamengo x Volta Redonda e Fluminense x Botafogo, e serão disputadas em partida única, ambas neste domingo (5), às 16 horas (de Brasília) – no Maracanã e no Nilton Santos, respectivamente.

O Flamengo por ter conquistado o 1º Turno (Taça Guanabara), se também vencer o 2º turno garante o título de campeão carioca de 2020 por antecipação. Mas, se uma das outras três equipes for vencedora, a decisão diante do Flamengo acontecerá no próximo dia 8, no estádio Maracanã, de portões fechados para o torcedor. -Foto acima: Flamengo campeão do 1º turno