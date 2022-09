O candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, terá como marca de sua gestão as políticas humanizadas de assistência social, com prioridade para atender as demandas mais urgentes da população do Estado.

Atualmente, 30% do Estado, cerca de 600 mil pessoas, sofrem de insegurança alimentar. Dados do Cadastro Único do Governo Federal indicam que 1.240 milhão de pessoas vivem em situação de pobreza em Mato Grosso do Sul, o que significa que quase metade da população é considerada de baixa renda.

“Pessoas não são números e nem vivem em planilhas de estatísticas. Porém, o atual governo sul-mato-grossense, mais preocupado com dados e resultados de calculadora, não está respondendo ao grave cenário de vulnerabilidade social visível em todas as partes do nosso Estado. A fome, a exclusão, a falta de emprego e moradia são alarmantes.

Em Campo Grande, nós fizemos diferente, com uma forma de governo onde toda atenção está voltada para o bem-estar da população. Este será o modelo que aplicaremos, agora, em todo o Mato Grosso do Sul”, destaca Marquinhos.

Para mudar esta difícil realidade, Marquinhos criará o projeto “Pão de Cada Dia”, um programa regionalizado de combate à fome e à pobreza extrema, oferecendo serviços integrados socioassistenciais, de educação e saúde, acesso ao mercado do trabalho, qualificação profissional, microcrédito e empreendedorismo, priorizando as regiões com maior vulnerabilidade social, incluindo as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas (pescadores) e as faixas de fronteira.

“Não podemos aceitar que as pessoas passem fome em lugar nenhum, principalmente num estado tão rico e produtivo quanto o nosso. Essa triste realidade ficará no passado. Vamos garantir comida na mesa de cada morador de Mato Grosso do Sul e trabalhar pesado para garantir qualidade de vida, cidadania e dispensa abastecida em todos os lares sul-mato-grossenses”, conclui.

Marquinhos defende um governo de oportunidade e também criará o Projeto Mãos Dadas, voltado à inclusão produtiva e geração de renda para grupos em risco social. O objetivo é integrar políticas sociais coma formação dos beneficiários desde a base, para que possam obter a mobilidade social e integrar um círculo virtuoso, que reúna desenvolvimento econômico com melhoria de qualidade de vida da nossa gente.