Segurança em Pauta dessa semana vai falar dos trabalhos da 1ª DP de Campo Grande

O Segurança em Pauta desta semana fala do trabalho da primeira Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Nosso convidado é o Delegado Titular da unidade Giulliano Biacio. Toda semana a Investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade. Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 16h30min, com horários alternativos quartas 11h30, sextas às 19h30 e domingos às 22h45. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.