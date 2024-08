Segurança pública de MS destaca estratégias de combate aos crime transfronteiriços em reunião no PR

Representantes da segurança pública de Mato Grosso do Sul participam desde ontem da Reunião Extraordinária do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFron), que está sendo realizada em Foz do Iguaçu, Paraná. O encontro, que se encerra nesta sexta-feira (23), ocorre na sede do Corpo de Bombeiros Militar, na Vila A, e reúne autoridades e especialistas com o objetivo de compartilhar experiências e discutir estratégias no combate aos crimes transfronteiriços.

O evento foi aberto pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Entre os participantes estão o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, coronel Ary Carlos Barbosa, e o diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), coronel Wilmar Fernandes, que fez uma palestra destacando o trabalho do DOF, primeira unidade brasileira criada especificamente para enfrentar crimes transfronteiriços.

Com 37 anos de existência, o DOF atua em 53 municípios, sendo 11 na linha de fronteira, 33 na faixa de fronteira e outros 9 que sofrem com os impactos dos crimes transfronteiriços. A unidade já apreendeu mais de 1 milhão de quilos de drogas desde sua criação, o que representa um prejuízo estimado de R$ 2,5 bilhões ao crime organizado.

“O DOF ainda atua fortemente no combate ao tráfico de armas, furto e roubo de veículos, e contrabando, especialmente de defensivos agrícolas”, pontuou.

O encontro do GGIFron conta com a participação de representantes da segurança pública de Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além de membros da Secretaria Nacional de Segurança Pública, juízes e promotores federais e estaduais. As discussões abrangem operações conjuntas, resultados de fiscalizações e a implementação de novas estratégias para enfrentar a criminalidade e violência nas regiões de fronteira.

Durante o evento, está programado um simulado de resgate veicular, coordenado pelos bombeiros e com a participação de diversas forças, incluindo o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Científica, a Guarda Municipal, a Delegacia de Delitos e Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Foz do Iguaçu.

Sobre o GGIFron

Criado em 2011, o GGIFron lidera um colegiado de instituições municipais, estaduais e federais, com o objetivo de maximizar o impacto das ações repressivas e preventivas contra o crime organizado. Operações como a Hórus, da Secretaria de Operações Integradas, e a Ágata, em colaboração com o Exército Brasileiro, exemplificam as ações integradas realizadas nas áreas de fronteira de Mato Grosso do Sul e outros estados, resultando em significativas apreensões de armas e drogas.