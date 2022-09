A candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, professora Eugênia Portela disse que sabe o que precisa ser feito para melhorar a qualidade do ensino no estado de Mato Grosso do Sul e para isso precisa ser a deputada estadual do povo. “Preciso do seu apoio para levar a minha luta para a Assembleia Legislativa. Preciso de toda a população para transformar a educação em Mato Grosso do Sul!”, argumentou.

Segundo Eugênia Portela, hoje, 33 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza e que 40,8% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabem ler e escrever, o que é assustador. “Transformar vidas por meio da educação é um sonho ousado, mas é o único caminho possível”, disse.

Eugênia Portela (58), tem uma bela história, prova disso é que cada passo dado, cada curso feito, cada sala de aula em que entrou, a levou até onde está. Ela é professora, doutora em educação e candidata a deputada estadual.

“Sei o que precisa ser feito para melhorar a qualidade do ensino e para garantir a valorização dos professores e técnico-administrativo”, afirma Eugênia Portela

Pronta para revolucionar a educação sul-mato-grossense e defender a classe dos trabalhadores da educação na Assembleia Legislativa do MS, Eugênia Portela se diz preparada para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

“Tenho imenso orgulho de dizer que participei ativamente da formação de mais de 15 mil vidas por meio da Educação. São quase quatro décadas de estudo, trabalho e dedicação, com a força e a firmeza que toda mulher preta sabe que tem e que precisa ter! As experiências e o conhecimento adquiridos são a bagagem necessária para que, como candidata a deputada estadual, eu possa propor soluções para os principais problemas de Mato Grosso do Sul”, finalizou.