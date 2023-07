Seis apostadores da Mega em MS 'quase' ficaram milionários 

Ninguém ganhou na Mega Sena neste sábado (15) e o próximo prêmio a ser sorteado na quarta-feira (18) deve pagar R$ 50 milhões, uma fortuna.

No entanto, seis apostas do concurso 2611, marcadas em lotéricas de Mato Grosso do Sul, bateram na trave.

De acordo com o portal da Caixa, acertaram cinco números, jogos feitos em lotéricas de Campo Grande (1), Dourados (2), Naviraí (2) e Eldorado (1).

A quina da Mega rendeu um prédio de R$ 25.434,22. A aposta cravada em Eldorado vai receber R$ 50.868,44 porque o jogador marcou sete números ao invés de seis, que é a aposta mínima. Apostar na Mega com sete números custa R$ 35,00.

Ainda segundo a Caixa, 9.213 apostas acertaram a quadra a cada uma vai receber R$ 702,00.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO