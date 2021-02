Disputa pelo título de campeão, vaga na libertadores e Copa Sul-americana determinam a última rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que acontece nesta quinta-feira (25). Dez jogos estão programados, porém os confrontos envolvendo o Flamengo, com 71 pontos, e o Internacional com 69 pontos, são os principais duelos, pois, os dois são os que lutam pelo título de campeão.

A situação do Rubro-negro Carioca é bem melhor, pois, só depende de suas próprias forças. Ou seja, basta uma vitória simples diante do São Paulo no Morumbi. Já o Colorado Gaúcho precisa vencer o Corinthians em casa e ainda torcer por tropeço do Flamengo diante do Tricolor Paulista. O Flamengo tem seis chances de ganhar o campeonato; já o Inter tem duas chances de garantir o título. Isso significa que o Time Carioca tem 75% de chances e o Inter tem 25% de possibilidades comemorar o Brasileirão 2020.

VAGAS PARA A LIBERTADORES DA AMÉRICA – Quatro times se classificam para a fase de Grupos, sendo que três já tem vaga garantida: Flamengo, Inter e Grêmio. A última vaga é disputada por São Paulo e Fluminense. O São Paulo se classifica com uma simples vitória hoje e já o Flu precisa vencer Fortaleza em casa e ainda torcer por tropeço do Tricolor paulista diante do Mengo.

PRÉ-LIBERTADORES – Grêmio com 59 pontos e Palmeiras com 58 pontos estão já classificados. Mas se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil na disputa final que fará com o Palmeiras, o Santos também estará classificado na Pré-Libertadores. Isso porque classificação do time gaúcho independerá do Brasileirão.

DISPUTA POR VAGA NA COPÁ SUL-AMERICANA – No atual Brasileiro, fugir do rebaixamento praticamente coloca o time na Copa Sul-Americana. E será assim com um dos três nordestinos: Sport, Bahia ou Fortaleza. O pernambucano tem a vaga atualmente, e só dependem de uma vitória contra o Athletico-PR para assegurar a classificação.

O Bahia terá que secar o Sport e fazer a lição de casa. O Tricolor enfrenta o Santos em casa, e como o time paulista não briga por mais nada na competição, pode ser uma boa chance de salvar um ano terrível.

Já o Fortaleza, precisa contar com um tropeço dos dois times e vencer o Fluminense, único adversário dos três concorrentes que ainda briga por algo na competição. E apesar das chances remotas, o Leão ainda tem chances de rebaixamento.

DISPUTA CONTRA O REBAIXAMENTO – O Vasco já está praticamente rebaixado e a diretoria do clube, inclusive, já conta com isso. Para permanecer na primeira divisão, o clube carioca precisa que o Fortaleza perca para o Fluminense, precisa vencer o Goiás e ainda tirar uma diferença de 12 gols de saldo. As chances são praticamente nulas, mas ainda existem matematicamente.

JOGOS DO BRASILEIRÃO NESTA QUINTA-FEIRA:

**Os seis primeiros são decisivos

Fluminense x Fortaleza

Vasco x Goiás

São Paulo x Flamengo

Internacional x Corinthians

Bahia x Santos

Athletico-PR x Sport

**Jogos que não valem mais nada:

Red Bull Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Ceará x Botafogo