A unidade do Atacadão localizado na Avenida Duque de Caxias, reabriu as portas nesta quarta-feira (31), pouco mais de seis meses após o incêndio que destruiu a loja na região oeste de Campo Grande, na semana passada, um pedido à Prefeitura de Campo Grande para voltar a operar foi publicado no Diogrande (Diário Oficial do Município), no entanto não havia data para a reinauguração da loja. Hoje, a a faixa com a frase “Já estamos funcionando” pendurada em uma das grades chamou a atenção. O estacionamento já estava lotado de carros e motos logo cedo e na porta da loja, de longe era possível ver a fila de clientes esperando para entrar no atacadista que há pouco tempo estava destruído.

Incêndio

A unidade foi destruída por completo, em incêndio que começou na tarde de 13 de setembro, em Campo Grande. O fogo teria começado na seção de produtos de limpeza e álcool e se espalhou rapidamente conforme vídeos gravados por clientes e funcionários na ocasião. Em cerca de duas horas, o fogo tomou todo o estabelecimento. Parte da estrutura desabou e o fogo chegou muito próximo de casas vizinhas, aos fundos do comércio. O prédio foi evacuado em poucos segundos e não houve feridos. As chamas podiam ser vistas de longe. A Polícia Civil e perícia particular apuram as causas do fogo.