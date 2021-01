PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Na noite de segunda-feira (11) Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Ponta Porã e do Garras – Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Sequestro – em investigação visando reprimir ações de organizações criminosas atuantes na região, identificaram uma residência localizada no bairro Julia Cardinal, próximo à UEMS, que seria utilizada pelo grupo. A organização estaria envolvida em dois recentes homicídios na região de Sanga Puitã e nas proximidades da linha internacional.

No local as equipes constataram intensa movimentação de pessoas ligadas à facção, bem como indivíduos armados. As investigações apontaram que o local servia de esconderijo para armamento de grosso calibre.

Ao procederem a entrada tática, as equipes da Polícia Civil foram recebidas à tiros pelos indivíduos, sendo necessário repelir a injusta agressão. Após intensa troca de tiros, seis indivíduos ligados à organização criminosa foram feridos, sendo imediatamente socorridos pelas equipes policiais ao Hospital Regional de Ponta Porã. Todavia, os seis indivíduos acabaram vindo à óbito, dos quais apenas um fora qualificado até o presente momento como sendo Oscar Prieto Davalo (23).

Dois indivíduos conseguiram fugir pelos fundos da residência, porém vieram a óbito após conflitos com equipes do Departamento de Operações de Fronteira – DOF e do Bope.

No local foram apreendidos dois fuzis 762, duas pistolas Glock – 9mm e dois revólveres calibre 38 utilizados pelos criminosos, além de dois veículos roubados. A perícia técnica foi acionada e o Delegado Alcides Bruno Braun se encontra presente no local acompanhando os procedimentos.

Os foram corpos encaminhados ao IML para a identificação e realização de exame necroscópico.