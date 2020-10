Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp do Cartório da 53ª ZE

A 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande está com vagas abertas para mesários substitutos e auxiliares em locais de votação. Ao todo, são 131 vagas oferecidas. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp por meio do número (67) 99950-1975.

As vagas são, especialmente, para as regiões dos bairros Aero Ranho, Centro Oeste, Pioneiros, Parati, Universitário II, Jardim Canguru e Parque do Lageado.

Lembrando que os mesários receberão gratuitamente materiais e equipamentos de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para prevenção ao contágio da Covid-19.

Ser mesário é um ato de cidadania e há diversas vantagens, tais como: auxilio alimentação, horas de atividades nas universidades, critério de desempate ou títulos (em concurso público, a depender do Edital) e isenção do pagamento de taxas de concursos públicos estaduais.

Venha fazer parte desse time de sucesso! Seja um Mesário Voluntário.