Mais dois helicópteros foram comprados pela Sejusp-MS (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), por R$ 64 milhões, para auxiliar no policiamento aéreo no Estado.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24), com a inexigibilidade de licitação, a Sejusp autorizou a aquisição de duas aeronaves (helicópteros) multimissão.

As aeronaves vão auxiliar no policiamento aéreo nas regiões urbanas, regiões de fronteira com a Bolívia e Paraguai, conforme preconiza o RBAC 90 (Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica), ações de defesa civil e combate a incêndios na região do Pantanal, missões de polícia, busca e salvamento, transporte de tropa de modo a atender as demandas da Secretaria e demais Unidades de Segurança Pública interligadas.

A empresa que vai fornecer as aeronaves é a Helibras Helicopteros do Brasil por R$ 64 milhões. O despacho foi assinado pelo secretário Antônio Carlos Videira, no último dia 22.