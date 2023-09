Sejusp realiza evento sobre saúde mental com renomada pós-doutora em psicologia

Com a presença da renomada pós-doutora em psicologia pela USP, Karina Okajima Fukumitsu, a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), por meio do CABS (Centro de Atenção Biopsicossocial), realiza nos dias 22 e 23 de setembro o evento sobre ‘Saúde Mental e Gerenciamento de Crises Existenciais’ para os integrantes das forças de segurança.

No dia 22, a partir das 8h, será realizado um seminário com Karina Fukumitsu, que abordará a questão de gerenciamento de crises existenciais e saúde existencial. Na parte da tarde, está previsto uma mesa redonda com a com respectiva palestrante e mais três convidados especiais.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/q51oLmNBvw8rTYAy5.

Já no dia 23 de setembro, também a partir das 8h, ocorre o curso de Intervenções em Pósvenção, também ministrado pela pós-doutora. As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/GXX8LjJowxZ33Bs5A.

“Este evento promete ser uma jornada esclarecedora e enriquecedora, com foco em tópicos cruciais para a nossa saúde mental e bem-estar emocional. Uma das razões pelas quais este seminário é tão significativo é a presença da renomada palestrante, Karina Okajima. Ela possui um currículo verdadeiramente notável e traz consigo um vasto conhecimento e experiência que são inestimáveis para todos nós”, destaca o coordenador do CABS, Ivan Gibim Lacerda.

Karina Okajima Fukumitsu

É palestrante, escritora e pós-doutora e doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Além disso, ela possui um mestrado em Psicologia Clínica pela Michigan School of Professional Psychology (MIsPP), demonstrando sua dedicação à aprendizagem contínua e à busca da excelência em sua área.

Como consultora em Saúde Existencial, Dra. Karina tem se destacado na prevenção dos processos autodestrutivos, posvenção, luto por suicídio e promoção da saúde existencial. Ela é também uma das coordenadoras da Pós-Graduação em Suicidologia: Prevenção e Posvenção, Processos Autodestrutivos e Luto, bem como da Pós-Graduação em Saúde Existencial, ambas pela renomada Faculdade Phorte.

Serviço:

Seminário de Saúde Mental e Gerenciamento de Crises Existenciais

Data: 22/09/2023

Horário: 08h ás 12h e 14h ás 16h

Local: Adepol/MS – Rua Dr. Robison Benedito Maia, 321 – Carandá Bosque.

Tenente Albuquerque, Comunicação Sejusp