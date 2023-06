Sejuv terá atendimento do “Balcão de Empregos” a partir de julho

A partir de 3 de julho, a Sejuv (Secretaria Municipal de Juventude), irá reativar o posto da Funsat (Fundação Social do Trabalho), em sua própria sede no 3º andar do Edifício Marrakech. O novo posto terá informações sobre vagas de emprego e serviços como a emissão da carteira de trabalho digital, ou a solicitação da entrada para o seguro-desemprego.

O objetivo é descentralizar as ações da Prefeitura, levando ao cidadão as oportunidades em diversas localidades.

O “Balcão de Empregos” na Sejuv terá todas as vagas anunciadas no dia pela Funsat, seguindo o mesmo protocolo da Agência de Empregos. Só poderão concorrer às oportunidades de trabalho candidatos com o cadastro atualizado, e que se encaixem dentro do perfil do recrutamento.

Caso aprovado na triagem, o jovem já recebe a carta de encaminhamento para a fase de entrevista diretamente com a empresa contratante.

Além das ofertas de emprego e serviços relacionados ao assunto, a Secretaria de Juventude e a Fundação do Trabalho também contam com uma escola profissionalizante montada, com oferta em todas as semanas de cursos gratuitos.

Mais informações no perfil do Instagram @sejucg ou pelos telefones (67) 3314-3577 ou no (67) 99287-2008.