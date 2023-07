Selado a Paz entre Rhiad e o União Brasil

Após meses de guerra fraticida e disputa na Justiça, o União Brasil selou a paz em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (26). O advogado Rhiad Abdulahad foi eleito, por unanimidade, como novo presidente do diretório municipal de Campo Grande, enquanto a ex-deputada federal Rose Modesto fica como presidente estadual da sigla.

A saída da Senadora Soraya Thronicke do partido, que se filiou ao Podemos, ajudou na pacificação do União Brasil.

“Entendo que a eleição do diretório municipal de Campo Grande significa a vitória do diálogo e da união das principais lideranças do partido para o seu fortalecimento, com vista a fazer um chapa forte e competitiva de vereadores e também a avaliação se o partido lançará candidato a prefeito, pois temos uma liderança forte com condições de concorrer, que é a atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto”, avaliou o vereador Alírio Vilassanti.

A chapa de consenso foi eleita ontem (26) por aclamação. Rhiad foi eleito presidente e Coronel Alírio, como é mais conhecido, ficou como tesoureiro.

Rhiad enfatizou a união do partido e o projeto de eleger pelo menos três vereadores nas eleições municipais de 2024 na Capital. Além de Rose, o União Brasil cogita outros nomes para disputar a prefeitura, inclusive o presidente do diretório municipal. Na última eleição, Rhiad Abdulahad foi candidato a vice-prefeito na chapa de Vinícius Siqueira.