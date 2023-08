Seleção brasileira de futebol de cegos garante vaga nos Jogos de Paris

A seleção brasileira de futebol de cegos garantiu presença na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024, após derrotar a França por 1 a 0, nesta terça-feira (22), pelas quartas de final da Copa do Mundo da modalidade, competição que está inserida nos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), em Birmingham (Inglaterra).

A classificação foi garantida porque os três primeiros colocados da Copa do Mundo garantem vaga nos Jogos de Paris. Como a China, que também é uma das semifinalistas da competição, já têm vaga na próxima edição da Paralimpíada por ser a atual campeã asiática, a seleção brasileira também se garantiu no megaevento esportivo em 2024.

O gol que valeu a classificação para as semifinais da Copa do Mundo e para os Jogos Paralímpicos de 2024 foi marcado a sete minutos do fim do segundo tempo, quando Jardiel carregou a bola por meia quadra, limpou a marcação e, já na pequena área, tocou para Raimundo Nonato, que só escorou para o fundo da meta adversária.

Na próxima etapa da competição a seleção brasileira enfrentará a China, a partir das 14h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (23), para seguir em busca do hexacampeonato mundial.

