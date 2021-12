A seleção feminina de handebol estreou nesta quinta-feira (2) no Campeonato Mundial da modalidade realizada na Espanha com vitória em cima da da Croácia; pelo placar de 30 a 25, no pavilhão Cidade de Castellón, pela primeira rodada do Grupo G. O Brasil volta a jogar neste sábado (4), às 16h30 (horário de Brasília), diante do Japão. Uma nova vitória garante classificação antecipada à sequência da competição.