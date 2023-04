Seleção Feminina joga amistoso contra Alemanha

A Seleção Feminina de Futebol tem amistoso contra a Seleção Alemã às 13h, horário de Brasília, nesta terça (11). O jogo acontecerá no Estádio Max Morlock, em Nuremberg.

O amistoso é o último compromisso da data FIFA de abril. A treinadora da Seleção Canarinho, Pia Sundhage, fez trabalhos técnicos no sábado e domingo no centro de treinamento do FC Nuremberg e, na segunda, reconhecimento do gramado do Max Morlock.

O único desfalque do time será a atacante Bia Zaneratto. Ela tem um edema muscular na panturrilha esquerda.

Finalíssima

O último jogo da Seleção foi contra a Inglaterra, pela Finalíssima Feminina, em Londres. No tempo normal, o jogo terminou em 1×1, porém as brasileiras foram superadas nos pênaltis. A Finalíssima é uma competição que reúne as campeãs da Conmebol e UEFA.

Copa do Mundo

O amistoso com as alemãs é fundamental para o preparativo da Seleção verde e amarela para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália e Nova Zelândia, em julho.

A estreia do Brasil será contra a seleção do Panamá, dia 23/07, no estádio Hindmarsh, na cidade australiana de Adelaide. Além de Brasil e Panamá, França e Jamaica estão no grupo F.