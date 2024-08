Seleção para os Programas de Residência Médica do Hospital Cassems de Campo Grande passa a ser realizado pelo Enare

O Programa de Residência Médica 2024/2025 do Hospital Cassems de Campo Grande será realizado pelo Exame Nacional de Residência (Enare) e organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.

Os interessados podem se inscrever, entre os dias 08 de agosto e 05 de setembro, pelo site https://www.gov.br/ebserh/pt-br/ensino-e-pesquisa/exame-nacional-de-residencia-enare/area-do-candidato.

Criado em 2018, pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP), o Programa de Residência Médica do Hospital Cassems de Campo Grande é uma oportunidade para médicos recém-formados aprimorar suas habilidades e fazer parte de uma instituição comprometida com a excelência em cuidados, ensino e pesquisa, além de permitir que os valores da Caixa dos Servidores sejam propagados e fundamentados.

No total, esta edição disponibilizará mais de 8.700 vagas, distribuídas em cerca de 1.700 programas de residência médica, com a participação de mais de 160 instituições. As provas serão realizadas em mais de 60 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais e cidades estratégicas no interior do país.

No Hospital Cassems de Campo Grande, as vagas ofertadas pelo Programa de Residência Médica são para as seguintes especialidades: Clínica Médica, Anestesiologia, Medicina Intensiva, Pediatria e Otorrinolaringologia.

De acordo com a coordenadora do NEP, Vânia Stolte, “o Exame Nacional de Residência é muito próximo ao modelo do Enem/Sisu. É uma prova de seleção que tem menor custo para os candidatos, além de padronizar o acesso para programas de residência. Para os ingressos em 2025, a prova será realizada pela FGV, que é uma instituição bem-conceituada na aplicação de provas para seleções. Para a Cassems, a adesão ao Enare elimina a carga burocrática, além de oferecer maior segurança jurídica”.

Datas importantes do Enare 2024/2025:

– 07/08 a 05/09/2024 – Período de inscrição

– 20/10/2024 – Aplicação do exame

– 20/12/2024 – Resultado do exame escrito

– 07/01/2025 – Resultado da análise curricular

– 21/01 a 22/01/2025 – 1ª oportunidade

– 24/01 a 27/01/2025 – 2ª oportunidade

– 29/01 a 30/01/2025 – 3ª oportunidade