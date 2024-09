Seleções escolares de MS são convocadas para os Jogos da Juventude

Neste domingo (8), foi encerrada a Semana Intensiva de Treinamento para as seleções que irão representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional escolar, voltada para atletas de 15 a 17 anos: os Jogos da Juventude. A competição é organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) e acontecerá em João Pessoa (PB), entre os dias 13 e 28 de novembro.

Os atletas convocados são de diversos municípios do estado e integram as seleções nas modalidades de voleibol, basquetebol e handebol. Os destaques foram escolhidos pelos técnicos de cada modalidade e as equipes são compostas por 11 atletas no handebol, 10 no basquetebol e nove no voleibol, tanto no feminino quanto no masculino. Na capital paraibana, a delegação sul-mato-grossense será coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A competição nacional oferece suporte para as modalidades olímpicas por meio de ações em prol da formação de atletas jovens e profissionais do esporte. Desde 2000 os Jogos reúnem anualmente mais de 4.500 atletas com até 17 anos oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas (26 estados e o Distrito Federal) participam das etapas classificatórias.

Grandes nomes do esporte brasileiro passaram pelos Jogos da Juventude, como a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô; os mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi; Darlan Romani, Paulo André e Rosângela Santos, todos do atletismo; os armadores Raulzinho e Tainá Paixão, do basquete; a nadadora Etiene Medeiros; e Haniel Langaro e Tamires Morena, do handebol.

