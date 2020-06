Daniel Shedd (37) mandou um selfie para sua mãe antes de sofrer um acidente no domingo (31), em Carlinville, no estado de Illinois, nos EUA. Ele estava acompanhado de três colegas. Na imagem todos aparecem animados com o passeio no monomotor. As 15h46 a aeronave caiu. De acordo com o site Ksdk, todos foram declarados mortos pelo investigador do condado. O caso é investigado pela Administração Federal de Avião.