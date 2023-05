Selvíria, 43 anos: Primeira edição do Moto Show atrai grande público

A primeira edição do Moto Show, realizada no último final de semana, quando Selvíria completou 43 anos, atraiu um grande público. A realização foi do Sukita Motos e do Élio do Mercado Estrela de Ouro, com apoio da Prefeitura.

O evento será realizado no sábado (13), e no domingo (14), em frente ao Mercado do Élio, que fica na Avenida João Selvírio de Souza. Nele se apresentaram diversas equipes, como Paramotor Ventania, Careca Moto Show, Aldo Rosa, Carga Loko e Arte Radical Moto Show.

O Moto Show ainda teve praça de alimentação, área para camping e pista para grau de rua, além de show de rock.

Por: ASSECOM