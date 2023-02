Com a participação do prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos, foi empossada a nova diretoria da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL). O evento contou com a presença do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Valdir Couto Júnior, prefeito de Nioaque, foi reconduzido ao cargo, apoiado pela maioria dos prefeitos do MS. O prefeito José Fernando ocupará o cargo de segundo secretário da entidade. “A ASSOMASUL é uma instituição forte, que ajude a melhorar a arrecadação dos municípios, bem como estreitar as relações com os Governos do estado Federal, além de deputados e senadores. E é uma honra representar Selvíria na ASSOMASUL”, disse o prefeito José Fernando.

No evento, o governador reafirmou seu compromisso com as 79 cidades do Estado, com investimentos em diferentes setores, entre eles saúde, educação, segurança, saneamento e infraestrutura. “Não vamos parar, Mato Grosso do Sul tem pressa. Fazemos uma política que privilegia a ação nos municípios. Viemos aqui ratificar este compromisso. São R$ 3,6 bilhões em obras em andamento nas 79 cidades”, afirmou o governador.

De acordo com o governador várias solicitações para o Governo do Estado chegam através da ASSOMASUL. “Estas obras e investimentos ajudam no desenvolvimento dos municípios. Não haverá distinção a nenhuma cidade. Vamos conversar com os prefeitos para traçar novos planos e projetos”, destacou Riedel. Confira abaixo a diretoria completa: DIRETORIA ASSOMASUL BIÊNIO 2023/2024

Diretoria Executiva:

I – Presidente: Valdir Couto de Souza Junior

II – 1º Vice-Presidente:Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira

III – 2º Vice-Presidente: Vanda Cristina Camilo

IV – Secretário Geral: Dalmy Crisostomo da Silva

V – 2º Secretário: José Fernando Barbosa dos Santos

VI – 3º Secretário: Gerolina da Silva Alves

VII – Tesoureiro Geral: Thalles Henrique Tomazelli

VIII – 2º Tesoureiro: Cleidimar da Silva Camargo

Diretoria Auxiliar:

I – Diretor Cultural: Valdomiro Brischiliari

II – Diretor Social e Esportivo: André Nezzi de Carvalho

III – Diretor de Relações Públicas: José Natan de Paula Dias

IV – Diretor de Patrimônio: Marcos Benedetti Hermenegildo

V – Diretor da Área da Saúde: Lúcio Roberto Calixto Costa

VI – Diretor para Assuntos Municipalistas: João Carlos Krug

Conselho Fiscal:

I – Donizete Aparecido Viaro

II – Josmail Rodrigues

III – Henrique Wancura Budke