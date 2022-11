As obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Selvíria continuam. Cerca de R$ 14 milhões estão sendo investidos. As obras incluem a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, 17.355 metros de rede coletora de esgoto e 812 ligações domiciliares. “Será uma das maiores obras da história de Selvíria, que estamos tornando realidade com o apoio do Governo do Estado. Construiremos a estação e levaremos a rede de esgoto para todas as regiões da cidade”, disse o prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos.

Na primeira etapa da obra, que está em curso, será feita a rede de esgoto, interligando a lagoa de tratamento ao emissário que fica próximo à Avenida João Selvírio. “Posteriormente, começaremos a avançar pelas ruas de Selvíria”, explicou o secretário de Obras e Infraestrutura, Alessandro Batista Leite, o Sandrão.

As obras serão executadas com recursos da terceira etapa do programa “Avançar Cidades”, garantidos pela Sanesul, órgão do Governo do Estado, junto à Caixa Econômica Federal.

Por: Assessoria de Comunicação.