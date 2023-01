Em parceria com o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Selvíria irá construir 64 casas para famílias de baixa renda. As obras devem começar em breve.

A empresa Trento Soluções em Construções Ltda venceu a licitação realizada pela Prefeitura e ficará responsável pela construção dos imóveis. O processo já foi homologado e está em fase de assinatura de contrato. O próximo passo é a emissão da ordem de serviço.

A construção das casas é fruto de um convênio firmado entre a Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul (AGEHAB) e a Prefeitura de Selvíria. As obras estão orçadas em R$ 5,4 milhões, R$ 2,7 milhões repassados pelo Governo e o mesmo valor investido pela Prefeitura. “Com a construção dessas novas moradias, a Prefeitura investe na redução do déficit habitacional do Município, além de garantir que muitos moradores realizem o sonho de terem uma casa própria. É um importante investimento que estamos fazendo”, disse o prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos.

Outras

Outro convênio assinado pela Prefeitura é para a construção de seis unidades destinadas para a substituição de moradia precária ou construção. O morador disponibilizará o terreno e o Poder Público para edificação (50% recurso estadual e 50% recurso municipal). Os beneficiários já foram selecionados pela AGEHAB.

Por: ASSECOM